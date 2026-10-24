Саудівська програма реалізувала 300 проєктів у Ємені — Asharq Al-Awsat

Саудівська програма розвитку та відбудови Ємену (SDRPY) реалізувала 300 проєктів та ініціатив у 16 губернаторствах країни. Вони охоплюють освіту, охорону здоров’я, енергетику, водопостачання, транспорт, сільське господарство і рибальство, програми розвитку та підтримку інституційної спроможності уряду Ємену, повідомляє Asharq Al-Awsat.

У сфері охорони здоров’я програма реалізувала понад 40 проєктів та ініціатив і підтримала 30 медичних закладів у 13 губернаторствах. Роботи включали будівництво, оснащення й експлуатацію лікарень та медичних центрів, а також підготовку персоналу.

Лікарні та медична допомога

Одним із ключових об’єктів є лікарня принца Мухаммеда бін Салмана в Адені на 270 ліжок. У ній працюють 14 спеціалізованих клінік і кардіологічний центр, а також встановлено понад 2 тисячі одиниць медичного обладнання.

Від відкриття у січні 2023 року до жовтня 2026 року лікарня надала майже 5 мільйонів медичних послуг. За оприлюдненими даними, там провели 31 тисячу операцій та понад 11 тисяч операцій на серці й процедур катетеризації.

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Серед інших проєктів — медично-освітнє містечко короля Салмана в губернаторстві Аль-Махра з лікарнею на 110 ліжок. Також програма підтримала діалізний центр у цьому губернаторстві: він надав понад 100 тисяч спеціалізованих медичних послуг, зокрема більш як 22 тисячі сеансів діалізу. Медичні центри відновлювали на Сокотрі, обладнання постачали до лікарень у Марібі, а медзаклади експлуатували на Сокотрі та в Шабві.

Освіта і гуманітарна підтримка

В освітньому секторі реалізовано близько 60 проєктів та ініціатив у 11 губернаторствах. Вони передбачають будівництво та оснащення понад 40 модельних шкіл, оновлення університетської інфраструктури й лабораторій, розвиток технічної та професійної освіти, а також підготовку вчителів.

В Аденському університеті обладнали 28 лабораторій фармацевтичного факультету та створили криміналістичну дослідницьку лабораторію на юридичному факультеті. У Марібі програма підтримала розвиток Університету регіону Саба, де звели два корпуси з 16 аудиторіями та адміністративну будівлю.

Паралельно Центр гуманітарної допомоги та підтримки короля Салмана надає екстрену допомогу переміщеним сім’ям. Угоди щодо водопостачання та санітарії в Таїзі й Лахджі передбачають щоденне постачання води впродовж 90 днів. В Аб’яні, Адені та Шабві роздали 1 960 продуктових наборів, якими, за даними центру, скористалися 7 700 людей. У губернаторстві Хаджа 564 жителі районів Харад і Міді отримали 94 намети та 94 набори для облаштування тимчасового житла.

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