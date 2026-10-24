Saudyjski program zrealizował 300 projektów w Jemenie — Asharq Al-Awsat

Saudyjski Program Rozwoju i Odbudowy Jemenu (SDRPY) zrealizował 300 projektów i inicjatyw w 16 gubernatorstwach kraju. Obejmują one edukację, ochronę zdrowia, energetykę, zaopatrzenie w wodę, transport, rolnictwo i rybołówstwo, programy rozwojowe oraz wsparcie zdolności instytucjonalnych rządu Jemenu — informuje Asharq Al-Awsat.

W sektorze ochrony zdrowia program zrealizował ponad 40 projektów i inicjatyw oraz wsparł 30 placówek medycznych w 13 gubernatorstwach. Prace obejmowały budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitali oraz centrów medycznych, a także szkolenie personelu.

Szpitale i pomoc medyczna

Jednym z kluczowych obiektów jest Szpital Księcia Mohammeda bin Salmana w Adenie, dysponujący 270 łóżkami. Działa w nim 14 specjalistycznych klinik i centrum kardiologiczne, a także zainstalowano ponad 2 tysiące sztuk sprzętu medycznego.

Od otwarcia w styczniu 2023 roku do października 2026 roku szpital udzielił prawie 5 milionów świadczeń medycznych. Według opublikowanych danych przeprowadzono tam 31 tysięcy operacji oraz ponad 11 tysięcy operacji serca i zabiegów cewnikowania.

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Wśród innych projektów znajduje się medyczno-edukacyjne miasteczko Króla Salmana w gubernatorstwie Al-Mahra ze szpitalem na 110 łóżek. Program wsparł również centrum dializ w tym gubernatorstwie: udzieliło ono ponad 100 tysięcy specjalistycznych świadczeń medycznych, w tym ponad 22 tysiące sesji dializ. Na Sokotrze odnowiono centra medyczne, do szpitali w Maribie dostarczono sprzęt, a placówki medyczne prowadzono na Sokotrze i w Szabwie.

Edukacja i wsparcie humanitarne

W sektorze edukacji zrealizowano około 60 projektów i inicjatyw w 11 gubernatorstwach. Obejmują one budowę i wyposażenie ponad 40 modelowych szkół, modernizację infrastruktury uniwersyteckiej i laboratoriów, rozwój edukacji technicznej i zawodowej, a także szkolenie nauczycieli.

Na Uniwersytecie w Adenie wyposażono 28 laboratoriów Wydziału Farmacji oraz utworzono laboratorium badań kryminalistycznych na Wydziale Prawa. W Maribie program wsparł rozwój Uniwersytetu Regionu Saba, gdzie wybudowano dwa budynki z 16 salami wykładowymi oraz budynek administracyjny.

Równolegle Centrum Pomocy Humanitarnej i Wsparcia Króla Salmana udziela nadzwyczajnej pomocy przesiedlonym rodzinom. Porozumienia dotyczące zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych w Taiz i Lahdż przewidują codzienne dostawy wody przez 90 dni. W Abjanie, Adenie i Szabwie rozdano 1 960 zestawów żywnościowych, z których — według danych centrum — skorzystało 7 700 osób. W gubernatorstwie Hadżdża 564 mieszkańców okręgów Harad i Midi otrzymało 94 namioty oraz 94 zestawy do urządzenia tymczasowego schronienia.

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