Chiński rząd wezwał do silniejszego wsparcia rodzin, aby ustabilizować liczbę noworodków w obliczu długotrwałego spadku liczby ludności i rekordowo niskiej dzietności. Jak podaje TimesLIVE, rząd powinien udoskonalić politykę dotyczącą małżeństwa, rodzenia i wychowywania dzieci oraz edukacji.

Wsparcie rodzin

Po posiedzeniu Rady Państwa, o którego wynikach poinformowała telewizja państwowa, władze wezwały do optymalizacji systemu podatkowego, zabezpieczenia społecznego i polityki mieszkaniowej. Za cel wskazano stworzenie społeczeństwa sprzyjającego rodzeniu dzieci.

Chińskie władze już w ostatnich latach zwiększały wsparcie finansowe, aby stymulować liczbę urodzeń. W szczególności w kraju uruchomiono ogólnokrajowy program dopłat do opieki nad dziećmi, a także zniesiono lub obniżono opłaty za edukację przedszkolną. Władze obiecały również kształtować pozytywne nastawienie do małżeństwa i posiadania dzieci.

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Spadek liczby ludności

Liczba ludności Chin zmniejszała się czwarty rok z rzędu w 2025 roku. Eksperci ostrzegają, że spadek może się utrzymać. Jednocześnie liczba zarejestrowanych małżeństw w pierwszej połowie 2026 roku spadła o około 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Rząd oświadczył, że ludność jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego. Wezwał także do bardziej równego dostępu do podstawowych usług publicznych. Apel ten współgra z działaniami rządu na rzecz reformy systemu rejestracji gospodarstw domowych, aby pracownicy, którzy przenieśli się ze wsi do miast, mieli szerszy dostęp do usług miejskich, w tym mogli zapisywać dzieci do szkół publicznych.

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