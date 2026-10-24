Кабинет министров Китая призвал усилить поддержку семей, чтобы стабилизировать количество новорождённых на фоне длительного сокращения населения и рекордно низкой рождаемости. Как сообщает TimesLIVE, правительство должно усовершенствовать политику в сфере брака, рождения и воспитания детей, а также образования.

Поддержка семей

По итогам заседания Госсовета, о которых сообщило государственное телевидение, власти призвали оптимизировать налоговую систему, социальное обеспечение и жилищную политику. Целью названо создание общества, благоприятного для рождения детей.

Китайские власти в последние годы уже усиливали финансовую поддержку для стимулирования рождаемости. В частности, в стране запустили общенациональную программу субсидий на уход за детьми, а также отменили или снизили плату за дошкольное образование. Власти также обещали формировать позитивное отношение к браку и рождению детей.

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Сокращение населения

Население Китая сокращалось четвёртый год подряд в 2025 году. Эксперты предупреждают, что спад может продолжиться. В то же время количество зарегистрированных браков в первом полугодии 2026 года сократилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Кабинете министров заявили, что население является базовым условием экономического и социального развития. Также там призвали сделать доступ к базовым государственным услугам более равным. Этот призыв перекликается с шагами правительства по реформированию системы регистрации домохозяйств, чтобы работники, переехавшие из сельской местности в города, имели более широкий доступ к городским услугам, в частности могли записывать детей в государственные школы.

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