W Perth w Australii 75-letnia Esther Fisher ustanowiła rekord Guinnessa jako najstarsza osoba na świecie, która wykonała stanie na rękach. Aby ustanowić rekord, musiała utrzymać tę pozycję bez pomocy innych osób przez co najmniej 15 sekund, informuje ABC News Australia.

55 sekund zamiast 15

Fisher wykonała ćwiczenie 31 sierpnia i utrzymała stanie na rękach przez 55 sekund. Następnie jej osiągnięcie zostało certyfikowane. Jak powiedziała kobieta, pomysł zgłoszenia się po rekord pojawił się podczas rozmowy przy kawie z przyjaciółkami, gdy dowiedziały się, że poprzedni rekord należał do 74-letniego mężczyzny ze Stanów Zjednoczonych.

Australijka już wcześniej potrafiła stać na rękach, jednak, jak powiedziała, opanowywała to ćwiczenie przez około trzy lata. Właściciel siłowni Jacob Moffitt zaznaczył, że Fisher w młodości nie była ani gimnastyczką, ani sportsmenką, a treningi zaczęła w wieku 64 lub 65 lat.

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Treningi dla osób starszych

Fisher jest członkinią siłowni od dziesięciu lat. W placówce uruchomiono zajęcia długowieczności dla osób w wieku od 60 lat, których celem jest pomoc w poprawie sprawności fizycznej oraz jakości ruchu i życia. Według Moffitta w tych regularnych zajęciach uczestniczy około pół tuzina osób.

Kolejnym celem rekordzistki jest stanie na jednej ręce. Pracuje nad tym ćwiczeniem od dwóch lat.

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