В Перте, Австралия, 75-летняя Эстер Фишер установила рекорд Гиннесса как самый пожилой человек в мире, выполнивший стойку на руках. Для установления рекорда ей нужно было продержаться в этой позиции без посторонней помощи не менее 15 секунд, сообщает ABC News Australia.

55 секунд вместо 15

Фишер выполнила упражнение 31 августа и продержалась в стойке на руках 55 секунд. После этого ее достижение сертифицировали. По словам женщины, идея подать заявку на рекорд возникла во время разговора за кофе с подругами, когда они узнали, что предыдущий рекорд принадлежал 74-летнему мужчине из США.

Австралийка уже умела стоять на руках, однако, по ее словам, осваивала это упражнение около трех лет. Владелец спортзала Джейкоб Моффитт отметил, что Фишер в молодости не была ни гимнасткой, ни спортсменкой, а тренироваться начала в 64 или 65 лет.

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Тренировки для людей старшего возраста

Фишер является членом спортзала на протяжении десяти лет. В заведении начали проводить занятия по долголетию для людей в возрасте от 60 лет, призванные помочь им укрепить физическую форму и улучшить качество движений и жизни. По словам Моффитта, эти регулярные занятия посещают около полудюжины человек.

Следующая цель рекордсменки — стойка на одной руке. Она работает над этим упражнением уже два года.

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