W północno-wschodniej Argentynie ponad 2 tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu powodzi związanych ze zjawiskiem klimatycznym El Niño. Dwóch pracowników rolnych zginęło w prowincji Corrientes podczas przepędzania bydła między wyspami, gdy ratowali zwierzęta przed podnoszącą się wodą, informuje Buenos Aires Times.

Ewakuacje w Chaco i Corrientes

W prowincji Chaco ewakuowano lub samodzielnie opuściło domy od 1 200 do 1 300 osób. Najbardziej ucierpiały miasta Puerto Vilelas i Barranqueras. Zastępca sekretarza obrony cywilnej prowincji Gustavo Santos oświadczył, że wahania poziomu wody w rzekach mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy.

W sąsiedniej prowincji Corrientes, według służby obrony cywilnej, swoje domy opuściło ponad 1 000 osób. W turystycznym miasteczku Paso de la Patria nad rzeką Parana zalanych zostało kilka dzielnic po tym, jak wał ochronny uległ zniszczeniu pod naporem wody. Część mieszkańców pozostaje w zalanych domach, podczas gdy władze wzmacniają umocnienia ochronne i przygotowują tymczasowe schronienia.

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Wzrost poziomu rzek

Obfite opady w ostatnich tygodniach spowodowały niebezpieczny wzrost poziomu wody w rzekach Iguazú, Parana i Urugwaj, które biegną wzdłuż północno-wschodnich granic Argentyny z Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Władze Corrientes ostrzegły, że prognozowane opady w górnych dorzeczach Parany i Urugwaju mogą spowodować kolejny wzrost poziomu wody w przyszłym tygodniu.

W prowincji Misiones burze uszkodziły ponad 100 domów, a drogi i mosty zamknięto po tym, jak strumienie wystąpiły z brzegów. W pobliżu wodospadów Iguazú w połowie października przepływ wody był dziesięć razy większy niż średnia dla tej pory roku. Dostęp do części wodospadów zwanej Diabelskie Gardło jest zamknięty od sierpnia, choć część tras turystycznych została już ponownie otwarta.

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