На северо-востоке Аргентины более 2 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, связанных с климатическим явлением Эль-Ниньо. Двое сельскохозяйственных работников погибли в провинции Корриентес, когда перегоняли скот между островами, спасая животных от подъема воды, сообщает Buenos Aires Times.

Эвакуация в Чако и Корриентесе

В провинции Чако были эвакуированы или самостоятельно покинули жилье от 1 200 до 1 300 человек. Больше всего пострадали города Пуэрто-Вилелас и Барранкерас. Заместитель секретаря гражданской защиты провинции Густаво Сантос заявил, что колебания уровня воды в реках могут продолжаться еще несколько месяцев.

В соседней провинции Корриентес, по данным службы гражданской обороны, свои дома покинули более 1 000 человек. В туристическом городке Пасо-де-ла-Патрия на берегу реки Парана были подтоплены несколько районов после разрушения защитной дамбы под давлением воды. Часть жителей остается в затопленных домах, в то время как власти укрепляют защитные сооружения и готовят временные убежища.

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Подъем уровня рек

Обильные осадки последних недель вызвали опасное повышение уровня воды в реках Игуасу, Парана и Уругвай, которые проходят вдоль северо-восточных границ Аргентины с Бразилией, Парагваем и Уругваем. Власти Корриентеса предупредили, что прогнозируемые дожди в верхних бассейнах Параны и Уругвая могут вызвать новое повышение уровня воды на следующей неделе.

В провинции Мисьонес штормы повредили более 100 домов, а дороги и мосты были закрыты из-за выхода ручьев из берегов. Возле водопадов Игуасу в середине октября расход воды был в десять раз выше среднего показателя для этого времени года. Доступ к участку водопадов «Глотка дьявола» закрыт с августа, хотя часть туристических маршрутов уже восстановили.

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