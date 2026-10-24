阿根廷东北部因与厄尔尼诺气候现象有关的洪灾，超过2000人被迫离开家园。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，科连特斯省两名农业工人在岛屿之间转移牲畜、试图将动物从上涨的洪水中救出时死亡。

查科和科连特斯的疏散

在查科省，1200至1300人被疏散或自行离开住所。受灾最严重的是普埃尔托维莱拉斯和巴兰克拉斯两座城市。该省民防部门副秘书长古斯塔沃·桑托斯表示，河流水位的波动可能还会持续数月。

据民防部门数据，在邻近的科连特斯省，超过1000人离开了家园。位于巴拉那河畔的旅游小镇帕索德拉帕特里亚，在防洪堤因水压坍塌后，数个街区被淹。部分居民仍留在被淹的房屋中，与此同时，当局正在加固防护设施并准备临时避难所。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

河流水位上涨

最近数周的强降雨导致伊瓜苏河、巴拉那河和乌拉圭河水位危险上涨，这些河流沿阿根廷与巴西、巴拉圭和乌拉圭的东北部边界流经。科连特斯当局警告称，巴拉那河和乌拉圭河上游流域的预测降雨可能在下周导致水位再次上涨。

在米西奥内斯省，风暴损坏了100多所房屋，溪流漫出河岸导致道路和桥梁关闭。10月中旬，伊瓜苏瀑布附近的水流量是这一时段平均水平的十倍。瀑布的“魔鬼咽喉”区域自8月起关闭，不过部分旅游线路已经恢复开放。

关注我们在