В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, представили Стратегию продовольственной безопасности до 2030 года. Ее объявило Управление окружающей среды и изменения климата Дубая (DECCA). Документ должен обеспечить всех жителей эмирата достаточным количеством безопасных продуктов питания, сообщает The National.

Пять направлений стратегии

Проект одобрил шейх Хамдан бин Мухаммед, наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ. Стратегия сосредоточена на пяти направлениях: доступности продовольствия, его ценовой доступности, качестве и безопасности, устойчивости и жизнеспособности системы, а также развитии отрасли.

Генеральный директор DECCA Ахмед Мохаммед бин Тани заявил, что документ должен помочь Дубаю стать мировым лидером в сфере устойчивой продовольственной безопасности благодаря передовым технологиям и устойчивым цепочкам поставок. По его словам, стратегия также предусматривает наращивание местного производства, сокращение пищевых отходов и обеспечение наличия и ценовой доступности здоровой пищи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка производства и цепочек поставок

Первая из пяти стратегических инициатив предусматривает проекты по развитию устойчивого местного сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, более эффективному использованию ресурсов и повышению конкурентоспособности сектора.

Другая инициатива должна укрепить цепочки поставок продовольствия через проекты, рассчитанные на изменения спроса, рыночных условий и чрезвычайные ситуации. Стратегия также предусматривает популяризацию здорового и устойчивого потребления, информирование об ответственном отношении к еде и сокращение потерь и отходов.

Отдельно власти планируют усилить управление и регулирование интегрированных продовольственных систем, поддержать привлечение устойчивых инвестиций и создать инфраструктуру, способную адаптироваться к рыночным колебаниям и потребностям потребителей.

Читай нас в