W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przedstawiono Strategię Bezpieczeństwa Żywnościowego do 2030 roku. Ogłosił ją Dubajski Urząd ds. Środowiska i Zmian Klimatu (DECCA). Dokument ma zapewnić wszystkim mieszkańcom emiratu wystarczającą ilość bezpiecznej żywności, informuje The National.

Pięć kierunków strategii

Projekt zatwierdził szejk Hamdan bin Mohammed, następca tronu Dubaju, wicepremier i minister obrony ZEA. Strategia koncentruje się na pięciu kierunkach: dostępności żywności, jej przystępności cenowej, jakości i bezpieczeństwie, zrównoważeniu i odporności systemu, a także rozwoju sektora.

Dyrektor generalny DECCA Ahmed Mohammed bin Thani oświadczył, że dokument ma pomóc Dubajowi stać się światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego dzięki zaawansowanym technologiom i odpornym łańcuchom dostaw. Jak powiedział, strategia przewiduje również zwiększenie lokalnej produkcji, ograniczenie marnowania żywności oraz zapewnienie dostępności i przystępności cenowej zdrowej żywności.

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Wsparcie produkcji i łańcuchów dostaw

Pierwsza z pięciu strategicznych inicjatyw przewiduje projekty służące rozwojowi zrównoważonej lokalnej produkcji rolnej i przemysłu spożywczego, efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów oraz zwiększeniu konkurencyjności sektora.

Inna inicjatywa ma wzmocnić łańcuchy dostaw żywności poprzez projekty przewidziane na zmiany popytu, warunków rynkowych i sytuacje nadzwyczajne. Strategia zakłada również promowanie zdrowej i zrównoważonej konsumpcji, informowanie o odpowiedzialnym podejściu do żywności oraz ograniczanie strat i odpadów.

Osobno władze planują wzmocnić zarządzanie i regulacje dotyczące zintegrowanych systemów żywnościowych, wesprzeć pozyskiwanie zrównoważonych inwestycji oraz stworzyć infrastrukturę zdolną dostosowywać się do wahań rynkowych i potrzeb konsumentów.

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