迪拜发布2030年前粮食安全战略 — The National

阿拉伯联合酋长国迪拜发布了2030年前粮食安全战略。该战略由迪拜环境与气候变化局（DECCA）宣布。该文件旨在确保酋长国所有居民拥有数量充足的安全食品，《The National》报道。

战略的五个方向

该项目获迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫哈姆丹·本·穆罕默德批准。该战略聚焦五个方向：食品供应可得性、价格可负担性、质量与安全、系统的可持续性与韧性，以及行业发展。

DECCA总干事艾哈迈德·穆罕默德·本·萨尼表示，该文件旨在通过先进技术和具有韧性的供应链，帮助迪拜成为可持续粮食安全领域的全球领导者。他表示，该战略还 предусматривает扩大本地生产、减少食物浪费，并确保健康食品的供应和价格可负担性。

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支持生产和供应链

五项战略举措中的第一项 предусматривает实施项目，以发展可持续的本地农业生产和食品工业，更有效地利用资源，并提高该行业的竞争力。

另一项举措旨在通过针对需求变化、市场条件和紧急情况设计的项目，加强食品供应链。该战略还 предусматривает推广健康和可持续消费，宣传负责任对待食物的理念，并减少损失和浪费。

此外，当局计划加强对综合食品系统的治理和监管，支持吸引可持续投资，并建设能够适应市场波动和消费者需求的基础设施。

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