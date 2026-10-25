В Йемене с июля более 268 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами из-за эскалации конфликта между правительственными силами и группировкой хуситов. По состоянию на 23 октября это число зафиксировало Anadolu Agency со ссылкой на Международную организацию по миграции. Почти все эти люди покинули свои дома с начала сентября.

Тысячи людей прибыли в Джибути

По состоянию на 17 октября в Джибути морем прибыли не менее 3 836 граждан Йемена. Половину из них составляют дети, в том числе 282 ребенка в возрасте до пяти лет. Большинство людей сообщили, что бежали из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

По данным МОМ, несколько лодок пристали к берегу, не достигнув запланированного пункта назначения, поскольку у них закончилось топливо. Отдельно организация зафиксировала 1 327 мигрантов, которые морем направились из Йемена в Джибути, возвращаясь в страны своего проживания.

Переполненные укрытия и нехватка помощи

Внутри страны семьи все чаще ищут безопасности в южных районах. Число перемещенных лиц в Адене с 7 октября выросло более чем вдвое — до более чем 42 тысяч. В мухафазе Лахдж находятся около 67 тысяч перемещенных людей.

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По информации МОМ, семьи нашли убежище в 62 районах десяти мухафаз, в том числе на востоке страны — в Аль-Махре. Люди сталкиваются с трудностями в доступе к чистой воде, медицинской помощи и базовым услугам на фоне острого дефицита топлива и роста цен на продукты питания и лекарства.

Часть семей живет в переполненных общественных зданиях или под открытым небом без надлежащих санитарных условий. МОМ также заявила о повышенных рисках для женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, а ограничения гуманитарного доступа в Таизе задерживают доставку помощи.

Глава миссии МОМ в Йемене Абдусаттор Эсоев заявил, что масштаб и темпы перемещения людей превышают возможности гуманитарного реагирования из-за нехватки финансирования. Организация призвала доноров усилить поддержку, а все стороны конфликта — защищать гражданских лиц и гуманитарных работников и обеспечить беспрепятственный доступ к людям, нуждающимся в помощи.

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