自7月以来，由于政府军与胡塞组织之间的冲突升级，也门已有超过26.8万人在境内流离失所。截至10月23日，阿纳多卢通讯社援引国际移民组织的数据报道了这一数字。几乎所有人都在9月初以来离开了家园。

数千人抵达吉布提

截至10月17日，至少3,836名也门公民经海路抵达吉布提。其中一半是儿童，包括282名五岁以下儿童。大多数人表示，他们因安全局势恶化而逃离。

国际移民组织表示，数艘船因燃料耗尽，未能抵达预定目的地便靠岸。此外，该组织记录到1,327名移民从也门经海路前往吉布提，返回其居住国。

避难场所拥挤，援助不足

在国内，越来越多的家庭在南部地区寻求安全。自10月7日以来，亚丁的流离失所者人数增加了一倍以上，超过4.2万人。拉赫季省约有6.7万名流离失所者。

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国际移民组织称，这些家庭在十个省的62个地区找到避难所，其中包括该国东部的马哈拉省。由于燃料严重短缺以及食品和药品价格上涨，人们在获得清洁水、医疗服务和基本服务方面面临困难。

部分家庭居住在拥挤的公共建筑内，或在露天环境中生活，缺乏适当的卫生条件。国际移民组织还表示，妇女、儿童、老年人和残疾人面临更高风险，而塔伊兹的人道准入限制正在延误援助物资的运送。

国际移民组织也门特派团团长阿卜杜萨托尔·埃索耶夫表示，由于资金不足，人员流离失所的规模和速度超出了人道主义应对能力。该组织呼吁捐助方加大支持力度，并呼吁冲突各方保护平民和人道主义工作人员，确保能够不受阻碍地接触需要援助的人群。

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