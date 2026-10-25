W Jemenie od lipca ponad 268 tys. osób zostało wewnętrznie przesiedlonych z powodu eskalacji konfliktu między siłami rządowymi a ugrupowaniem Huti. Według stanu na 23 października liczbę tę odnotowała Anadolu Agency, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji. Niemal wszyscy ci ludzie opuścili swoje domy od początku września.

Tysiące osób przybyły do Dżibuti

Według stanu na 17 października do Dżibuti drogą morską przybyło co najmniej 3 836 obywateli Jemenu. Połowę z nich stanowią dzieci, w tym 282 dzieci poniżej piątego roku życia. Większość osób podała, że uciekała z powodu pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa.

Według IOM kilka łodzi przybiło do brzegu, nie docierając do planowanego miejsca przeznaczenia, ponieważ zabrakło im paliwa. Osobno organizacja odnotowała 1 327 migrantów, którzy drogą morską udali się z Jemenu do Dżibuti, wracając do krajów swojego zamieszkania.

Przepełnione schronienia i brak pomocy

W kraju rodziny coraz częściej szukają bezpieczeństwa w południowych regionach. Liczba osób przesiedlonych w Adenie od 7 października wzrosła ponad dwukrotnie — do ponad 42 tys. Około 67 tys. przesiedlonych osób przebywa w muhafazie Lahidż.

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Według informacji IOM rodziny znalazły schronienie w 62 dystryktach w dziesięciu muhafazach, w tym w Al-Mahra na wschodzie kraju. Ludzie mają trudności z dostępem do czystej wody, opieki medycznej i podstawowych usług w obliczu ostrego niedoboru paliwa oraz rosnących cen żywności i leków.

Część rodzin mieszka w przepełnionych budynkach publicznych lub pod gołym niebem, bez odpowiednich warunków sanitarnych. IOM poinformowała również o zwiększonym ryzyku dla kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a ograniczenia dostępu humanitarnego w Taiz opóźniają dostawy pomocy.

Szef misji IOM w Jemenie Abdusattor Esoev oświadczył, że skala i tempo przesiedleń przekraczają możliwości odpowiedzi humanitarnej z powodu braku finansowania. Organizacja wezwała darczyńców do zwiększenia wsparcia, a wszystkie strony konfliktu — do ochrony ludności cywilnej i pracowników humanitarnych oraz zapewnienia niezakłóconego dostępu do osób potrzebujących pomocy.

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