在长期停课和军事行动后，恢复加沙地带教育体系可能需要长达七年。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处教育主任朱莉娅·迪库姆在接受Asharq Al-Awsat采访时表示。

她说，在2026年9月学年开始时，该机构代表迎接了一些本应读三年级、却第一次走进校舍的儿童。由于COVID-19疫情和三年战争，一些小学高年级学生接受完整线下教学的时间不超过一个完整学年。

学习方面存在巨大缺口

剑桥大学、黎巴嫩研究中心和近东救济工程处此前的一项研究预测，累计的中断可能使学生在掌握课程方面落后五年。迪库姆认为，如今学习损失的规模可能更大。她还强调，儿童因失去亲人或其他损失、持续担心遭炮击以及不确定性而遭受心理创伤。

迪库姆表示，在2026—2027学年开始时，加沙有超过20万名儿童无法获得有组织的教育。与此同时，教育集群在2026年9月记录到，参与人道主义响应的伙伴在687个学习空间中安排了495,680名学生。

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然而，进入这些空间并不意味着恢复正常的上学日。由于过度拥挤、物资短缺、建筑受损，以及临时场所缺乏适当的供水和卫生条件，学生的教学时间减少。人口流离失所和战争遗留爆炸物的危险也是额外障碍。

在帐篷中和远程学习

目前，教学集中于四门学科：阿拉伯语、英语、数学和自然科学。同时，心理社会支持项目正在扩大。加沙的大学以及技术和职业教育机构也遭受严重破坏，并以调整后的形式运作。

截至2026年9月底，近东救济工程处在加沙运营约84个临时学习空间，覆盖近10万名学生。另有约28万名一年级至九年级学生接受有组织的远程教育。线下课程在帐篷内以及近东救济工程处学校的部分教室举行，一些家庭每天会清空自己的物品，为课程腾出空间。

巴勒斯坦民族权力机构教育和高等教育部批准了采用符合巴勒斯坦课程材料的项目，其中包括近东救济工程处的远程教学。不过，迪库姆评估认为，未获认证的倡议无法为当前这一代人提供广泛获得高等教育的机会。她还指出，近东救济工程处的财政危机可能使教育项目的持续和扩展更加困难。

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