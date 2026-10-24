台湾已开始重组武装部队，计划加强炮兵、海岸防御、无人机部队以及反无人机能力。匿名国防官员表示，此次改革旨在通过火力和技术减少军队对兵员数量的依赖，《台北时报》报道。

炮兵与无人机

下一阶段计划在第6、第8和第10集团军完成HIMARS火箭系统和M109自行榴弹炮部署后，对炮兵进行重组和扩编。现代炮兵平台需要由3名军人组成的乘员组，而牵引火炮则需要9至11人。计划将腾出的军人用于在现有导弹炮兵连基础上组建导弹炮兵营。

无人机部队将被纳入军级炮兵司令部。陆军无人机营计划装备FPV无人机、来自中山科学技术研究院的侦察无人机，以及Altius-600M巡飞弹。消息人士称，陆军还订购了2000架Altius-700M反坦克无人机和Altius-600ISR侦察无人机。

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防空与设施保护

炮兵司令部将把侦察和打击无人机、身管火炮及导弹系统纳入数字化目标打击链。海军海岸作战司令部计划组建第四个海岸作战群。每个此类作战群中的独立无人机单位将使用即将列装的垂直起降无人机。

台湾空军警卫部队将扩编为旅级单位，以保护雷达站、空军基地及其他关键设施免受中国无人机和特种作战部队的威胁。该部队将包括义务役人员和职业军人，并配备便携式Stinger防空导弹和Kestrel反坦克武器等装备。

如果华盛顿批准价值140亿美元的对台武器包，空军还计划组建操作PAC-3 MSE拦截弹和NASAMS防空系统的部队。改革还 предусматривает加强对征兵人员的培训，使其具备反制无人机和使用非对称武器的能力。

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