Тайвань почав реформу війська зі ставкою на дрони й артилерію — Taipei Times

Тайвань розпочав реорганізацію збройних сил, у межах якої планує посилити артилерію, берегову оборону, підрозділи безпілотників і засоби протидії дронам. Мета змін — зменшити залежність війська від чисельності особового складу завдяки вогневій потужності та технологіям, повідомляє Taipei Times з посиланням на анонімного оборонного посадовця.

Артилерія та безпілотники

Наступний етап передбачає реорганізацію та розширення артилерії після впровадження реактивних систем HIMARS і самохідних гаубиць M109 у 6-му, 8-му та 10-му армійських корпусах. Для сучасних артилерійських платформ потрібні екіпажі з трьох військових, тоді як для буксируваних гармат необхідні від дев’яти до 11 осіб. Вивільнених військовослужбовців планують залучити до формування ракетно-артилерійських батальйонів на основі наявних ракетно-артилерійських рот.

Підрозділи безпілотників мають інтегрувати до артилерійських штабів на рівні корпусів. Армійські батальйони БПЛА планують оснастити FPV-дронами та розвідувальними безпілотниками Національного інституту науки і технологій Чжуншань, а також баражувальними боєприпасами Altius-600M. За словами джерела, армія також замовляє 2 тисячі протитанкових дронів Altius-700M і розвідувальних Altius-600ISR.

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ППО та захист об’єктів

Артилерійські штаби мають поєднати розвідувальні й ударні дрони, ствольну артилерію та ракетні системи в цифровий ланцюг ураження цілей. Командування прибережного бою ВМС планує створити четверту групу прибережного бою. Окремі підрозділи БПЛА у кожній такій групі використовуватимуть безпілотники вертикального зльоту й посадки, які мають надійти на озброєння.

Охорону Повітряних сил Тайваню мають розширити до підрозділу рівня бригади для захисту радарних станцій, авіабаз та інших ключових об’єктів від китайських безпілотників і сил спеціальних операцій. До його складу мають увійти строковики та професійні військові, озброєні, зокрема, переносними зенітними ракетами Stinger і протитанковими засобами Kestrel.

Повітряні сили також планують створити підрозділи для експлуатації перехоплювачів PAC-3 MSE та зенітних систем NASAMS, якщо Вашингтон схвалить пакет озброєнь для Тайваню на 14 млрд доларів США. Реформа також передбачає посилення підготовки призовників до протидії БПЛА та застосування асиметричних озброєнь.

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