Тайвань начал реорганизацию вооруженных сил, в рамках которой планирует усилить артиллерию, береговую оборону, подразделения беспилотников и средства противодействия дронам. Цель изменений — уменьшить зависимость армии от численности личного состава благодаря огневой мощи и технологиям, сообщает Taipei Times со ссылкой на анонимного чиновника в сфере обороны.

Артиллерия и беспилотники

Следующий этап предусматривает реорганизацию и расширение артиллерии после внедрения реактивных систем HIMARS и самоходных гаубиц M109 в 6-м, 8-м и 10-м армейских корпусах. Современные артиллерийские платформы требуют экипажей из трех военнослужащих, тогда как для буксируемых орудий необходимо от девяти до 11 человек. Высвобожденных военнослужащих планируют привлечь к формированию ракетно-артиллерийских батальонов на основе существующих ракетно-артиллерийских рот.

Подразделения беспилотников должны интегрировать в артиллерийские штабы на уровне корпусов. Армейские батальоны БПЛА планируют оснастить FPV-дронами и разведывательными беспилотниками Национального института науки и технологий Чжуншань, а также барражирующими боеприпасами Altius-600M. По словам источника, армия также заказывает 2 тысячи противотанковых дронов Altius-700M и разведывательных Altius-600ISR.

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ПВО и защита объектов

Артиллерийские штабы должны объединить разведывательные и ударные дроны, ствольную артиллерию и ракетные системы в цифровую цепочку поражения целей. Командование берегового боя ВМС планирует создать четвертую группу берегового боя. Отдельные подразделения БПЛА в каждой такой группе будут использовать беспилотники вертикального взлета и посадки, которые должны поступить на вооружение.

Охрану Военно-воздушных сил Тайваня должны расширить до подразделения уровня бригады для защиты радиолокационных станций, авиабаз и других ключевых объектов от китайских беспилотников и сил специальных операций. В его состав должны войти срочники и профессиональные военнослужащие, вооруженные, в частности, переносными зенитными ракетами Stinger и противотанковыми средствами Kestrel.

Военно-воздушные силы также планируют создать подразделения для эксплуатации перехватчиков PAC-3 MSE и зенитных систем NASAMS, если Вашингтон одобрит пакет вооружений для Тайваня на 14 млрд долларов США. Реформа также предусматривает усиление подготовки призывников к противодействию БПЛА и применению асимметричных вооружений.

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