Tajwan rozpoczął reorganizację swoich sił zbrojnych, w ramach której planuje wzmocnić artylerię, obronę wybrzeża, jednostki dronowe oraz środki przeciwdziałania dronom. Celem zmian jest zmniejszenie zależności wojska od liczebności personelu dzięki sile ognia i technologiom, informuje Taipei Times, powołując się na anonimowego urzędnika ds. obronności.

Artyleria i drony

Kolejny etap przewiduje reorganizację i rozbudowę artylerii po wdrożeniu systemów rakietowych HIMARS i samobieżnych haubic M109 w 6., 8. i 10. korpusie armijnym. Nowoczesne platformy artyleryjskie wymagają załóg złożonych z trzech żołnierzy, podczas gdy działa holowane potrzebują od dziewięciu do 11 osób. Uwolnieni żołnierze mają zostać zaangażowani w formowanie batalionów rakietowo-artyleryjskich na bazie istniejących kompanii rakietowo-artyleryjskich.

Jednostki dronowe mają zostać zintegrowane ze sztabami artylerii na poziomie korpusów. Wojskowe bataliony bezzałogowców planuje się wyposażyć w drony FPV i rozpoznawcze bezzałogowce Narodowego Instytutu Nauki i Technologii Chung-Shan, a także amunicję krążącą Altius-600M. Według źródła armia zamawia również 2 tys. przeciwpancernych dronów Altius-700M i rozpoznawczych Altius-600ISR.

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Obrona powietrzna i ochrona obiektów

Sztaby artylerii mają połączyć drony rozpoznawcze i uderzeniowe, artylerię lufową oraz systemy rakietowe w cyfrowy łańcuch rażenia celów. Dowództwo Walki Przybrzeżnej marynarki wojennej planuje utworzyć czwartą grupę walki przybrzeżnej. Oddzielne jednostki bezzałogowców w każdej takiej grupie będą wykorzystywać drony pionowego startu i lądowania, które mają wejść do służby.

Służba ochrony Tajwańskich Sił Powietrznych ma zostać rozbudowana do jednostki szczebla brygady, aby chronić stacje radarowe, bazy lotnicze i inne kluczowe obiekty przed chińskimi dronami oraz siłami operacji specjalnych. W jej skład mają wejść poborowi i żołnierze zawodowi, uzbrojeni między innymi w przenośne przeciwlotnicze pociski Stinger i broń przeciwpancerną Kestrel.

Siły Powietrzne planują również utworzyć jednostki do obsługi pocisków przechwytujących PAC-3 MSE i systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS, jeśli Waszyngton zatwierdzi pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości 14 mld dolarów. Reforma przewiduje także wzmocnienie szkolenia poborowych w zakresie przeciwdziałania bezzałogowcom i użycia broni asymetrycznej.

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