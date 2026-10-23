Indie ułatwiają transport niezbędnych leków do Iranu — The Hindu

Indie nadal ułatwiają transport ratujących życie leków do Iranu, informuje The Hindu, powołując się na rzecznika indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Randhira Jaiswala. Powiedział o tym 23 października w Nowym Delhi.

Utrudnienia w połączeniach lotniczych

Według Jaiswala trwający konflikt na Bliskim Wschodzie stworzył nowe wyzwania dla połączeń lotniczych między Indiami a Iranem. Zaznaczył, że strona indyjska ułatwiała transport leków wcześniej i nadal to robi.

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Rzecznika zapytano o doniesienia, według których Indie nie udzieliły niektórym irańskim samolotom zgody na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej. Jaiswal nie sprecyzował szczegółów tych doniesień.

Kontakty z Iranem

Przedstawiciel indyjskiego resortu spraw zagranicznych powiedział, że Indie utrzymują kontakt z irańskimi odpowiednikami, aby ułatwić transport ratujących życie leków jako gest humanitarny. W materiale zaznaczono również, że przekazane przez Hindusów środki medyczne zostały w tym roku wysłane do Irańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca.

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