阿联酋迪拜承诺拨款1.5亿迪拉姆，约合4080万美元，用于该国国内及海外的人道主义行动。Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives将把资金拨给11个慈善组织，其中包括支持加沙地带的医疗援助和民众，据The National报道。

资金接收方

资金接收方包括阿联酋“Gallant Knight”行动。该行动在2023年10月加沙战争爆发后成立，旨在帮助受冲突影响的平民。Al Jalila Foundation也将获得资金；该基金会是Dubai Health的慈善部门，致力于医学研究、教育和治疗领域。

其他接收方包括Tarahum Charity Foundation、Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Charitable Establishment、Emirates Health Services、UAE Food Bank、Beit Al Khair Society、Dar Al Ber Society、Fujairah Charity Association、Noor Dubai和Digital School。

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对加沙地带的援助

该笔资金是在迪拜王储、阿联酋副总理兼国防部长谢赫哈姆丹·本·穆罕默德在场的情况下宣布的。资金协议的签署也在内阁事务部长兼MBRGI秘书长穆罕默德·阿尔·格尔加维在场的情况下进行。

这笔拨款旨在加强对加沙的后续人道主义援助。9月，MBRGI启动Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge倡议，计划为巴勒斯坦人提供超过1000万份餐食。10月，该倡议与Gallant Knight 3行动合作，开始空运食品包。

该倡议包括通过空运和海运进行的七批货运。六个航班将运送450吨食品包，一艘船将运送4000吨物资，以满足加沙民众的基本需求。去年，MBRGI分配了23亿迪拉姆，用于帮助122个国家的1.65亿人。

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