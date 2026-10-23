在巴基斯坦首都伊斯兰堡，议会内政委员会在巴基斯坦选举委员会将地方选举定于12月20日的次日，提交了关于修改地方政府法的报告。拟议修正案可能影响已公布的选举日程，Dawn报道称。

三个市政公司

委员会主席、巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）的拉贾·胡拉姆·沙赫扎德·纳瓦兹提交了修改《伊斯兰堡首都区地方政府法》法案的报告。政府于2026年3月提出该法案。

该文件规定以三个市政公司取代首都公司。每个公司将由一名市长和两名副市长领导。公司成员还将包括其管辖范围内地方委员会的主席、四名女性，以及农民或工人、贸易或商业、青年和非穆斯林各一名代表。

地方委员会的边界拟根据人口数量平等、最近一次官方人口普查以及行政便利确定。

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反对意见与选举延误

该法案还规定扩大行政长官的权力，包括征税权，并取消现行对其任期为六个月的限制。地方政府机构任期届满后，政府也将能够任命一名行政长官履行其职能。

来自巴基斯坦人民党和普什图赫瓦民族人民党的委员会成员就该法案提出了单独的反对意见。

伊斯兰堡地方政府的任期于2021年2月结束，选举委员会本应在120天内举行投票。此后，选区和地方委员会的边界已被重新划定六次，选举日程已公布四次。10月9日公布的上一份计划规定于2026年2月投票。

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