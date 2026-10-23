W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, parlamentarna komisja spraw wewnętrznych przedstawiła raport dotyczący zmian w ustawie o samorządzie lokalnym dzień po tym, jak Komisja Wyborcza Pakistanu wyznaczyła wybory lokalne na 20 grudnia. Proponowane zmiany mogą wpłynąć na już ogłoszony harmonogram wyborów, informuje Dawn.

Trzy korporacje miejskie

Raport dotyczący projektu ustawy nowelizującej ustawę o samorządzie lokalnym Stołecznego Terytorium Islamabadu przedstawił przewodniczący komisji Raja Khurram Shahzad Nawaz z Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej-Nawaz. Rząd przedstawił ten projekt ustawy w marcu 2026 roku.

Dokument przewiduje zastąpienie korporacji stołecznej trzema korporacjami miejskimi. Na czele każdej z nich mają stać burmistrz i dwóch zastępców burmistrza. W skład korporacji wejdą także przewodniczący rad lokalnych w granicach ich jurysdykcji, cztery kobiety oraz po jednym przedstawicielu chłopów lub pracowników, handlu lub biznesu, młodzieży i niemuzułmanów.

Granice rad lokalnych proponuje się ustalać z uwzględnieniem równości liczby ludności, ostatniego oficjalnego spisu powszechnego oraz wygody administracyjnej.

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Zastrzeżenia i opóźnienia wyborów

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie uprawnień administratorów, w tym prawa do nakładania podatków, oraz zniesienie obecnego sześciomiesięcznego ograniczenia okresu sprawowania przez nich funkcji. Po zakończeniu kadencji organu samorządu lokalnego rząd będzie także mógł wyznaczyć administratora do wykonywania jego funkcji.

Członkowie komisji z Pakistańskiej Partii Ludowej i Narodowej Partii Awami Pasztunchwa złożyli odrębne zastrzeżenia do projektu ustawy.

Kadencja władz lokalnych Islamabadu zakończyła się w lutym 2021 roku, a Komisja Wyborcza miała przeprowadzić głosowanie w ciągu 120 dni. Od tego czasu granice okręgów wyborczych i rad lokalnych zmieniano sześć razy, a harmonogram wyborów ogłaszano cztery razy. Poprzedni program, opublikowany 9 października, przewidywał głosowanie w lutym 2026 roku.

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