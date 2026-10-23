В столице Пакистана Исламабаде парламентский комитет по внутренним делам представил отчет о поправках к закону о местном самоуправлении на следующий день после того, как Избирательная комиссия Пакистана назначила местные выборы на 20 декабря. Предложенные поправки могут повлиять на уже объявленный график выборов, сообщает Dawn.

Три городские корпорации

Отчет по законопроекту о внесении изменений в закон о местном самоуправлении столичной территории Исламабада представил председатель комитета Раджа Хуррам Шахзад Наваз из Пакистанской мусульманской лиги — Наваз. Правительство внесло этот законопроект в марте 2026 года.

Документ предусматривает замену столичной корпорации тремя городскими корпорациями. Каждую из них должны возглавлять мэр и два заместителя мэра. В состав корпораций также войдут председатели местных советов в пределах их юрисдикции, четыре женщины, а также по одному представителю крестьян или работников, торговли или бизнеса, молодежи и немусульман.

Границы местных советов предлагается определять с учетом равенства численности населения, последней официальной переписи и административной целесообразности.

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Возражения и задержки выборов

Законопроект также предусматривает расширение полномочий администраторов, в частности право вводить налоги, и отмену действующего шестимесячного ограничения срока их полномочий. После окончания срока полномочий местного органа власти правительство также сможет назначать администратора для выполнения его функций.

Члены комитета от Пакистанской народной партии и Национальной партии авами Паштункхва представили отдельные возражения к законопроекту.

Срок полномочий местных властей Исламабада завершился в феврале 2021 года, а Избирательная комиссия должна была провести голосование в течение 120 дней. С тех пор границы избирательных округов и местных советов пересматривались шесть раз, а график выборов объявлялся четыре раза. Предыдущая программа, обнародованная 9 октября, предусматривала голосование в феврале 2026 года.

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