Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) заявило, что предотвратило самоповреждение у девушки-подростка в Карачи. Как сообщает Dawn, правоохранители нашли ее после получения информации от неназванного зарубежного органа, расследующего преступления.

Дополнительный директор NCCIA в Карачи Тарик Наваз сообщил, что зарубежное ведомство передало агентству электронное письмо. После этого специалисты NCCIA отследили связанный с ним IP-адрес и вышли на девушку.

Контакт через социальные сети

По словам Наваза, в ходе проверки выяснилось, что девушка через социальные сети попала под влияние группы, действовавшей в даркнете. Позже она общалась с ее участниками в мессенджере и получала различные задания.

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Представитель NCCIA заявил, что одним из заданий было причинить вред домашнему животному. Агентство нашло девушку до того, как она выполнила следующее задание, которое, по данным Наваза, предполагало самоповреждение. Устройства, которыми она пользовалась, проанализировали и изъяли для дальнейшего исследования.

Расследование продолжается

Родители девушки сообщили сотрудникам NCCIA, что ее поведение изменилось три или четыре месяца назад. По их словам, она часто была расстроена, но не объясняла причин, несмотря на вопросы родственников. Представитель агентства также сообщил, что подростку предоставили психологическое консультирование после пережитой травмы.

NCCIA продолжает расследование, чтобы установить возможных других пострадавших и причастных к подобной деятельности. Ранее в этом месяце агентство получило сигнал от зарубежной службы по другому делу, касающемуся подростка, которого подозревают в попытке отравить отца после поиска советов в чат-ботах с искусственным интеллектом.

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