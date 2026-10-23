巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）表示，其阻止了一名卡拉奇少女自残。据《黎明报》报道，执法人员在收到一个未具名外国犯罪调查机构的信息后找到了她。

NCCIA卡拉奇办事处副主任塔里克·纳瓦兹表示，该外国机构向该局发送了一封电子邮件。随后，NCCIA专家追踪了与该邮件相关的IP地址，并找到了这名女孩。

通过社交媒体接触

纳瓦兹称，核查发现，这名女孩通过社交媒体受到一个在暗网活动的团体影响。此后，她通过即时通讯软件与该团体成员交流，并收到各种任务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名NCCIA官员表示，其中一项任务是伤害宠物。该机构在女孩执行下一项任务前找到了她；据纳瓦兹称，该任务涉及自残。她使用的设备已被分析并扣押，以作进一步调查。

调查仍在继续

女孩的父母告诉NCCIA工作人员，她的行为在三四个月前发生了变化。据他们称，她经常情绪低落，但尽管亲属询问，她没有解释原因。该机构代表还表示，这名青少年在经历创伤后接受了心理咨询。

NCCIA正在继续调查，以确定可能存在的其他受害者及参与类似活动的人员。本月早些时候，该机构在另一起案件中收到外国部门的线索，案件涉及一名青少年；该少年被怀疑在向人工智能聊天机器人寻求建议后试图毒害父亲。

关注我们在