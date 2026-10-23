Pakistańska Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) oświadczyła, że zapobiegła samookaleczeniu nastolatki w Karaczi. Jak informuje Dawn, funkcjonariusze odnaleźli ją po otrzymaniu informacji od nienazwanego zagranicznego organu śledczego.

Dodatkowy dyrektor NCCIA w Karaczi, Tariq Nawaz, powiedział, że zagraniczna instytucja przekazała agencji e-mail. Następnie specjaliści NCCIA namierzyli powiązany z nim adres IP i dotarli do dziewczyny.

Kontakt przez media społecznościowe

Według Nawaza podczas sprawdzenia ustalono, że dziewczyna znalazła się pod wpływem grupy działającej w darknecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Później komunikowała się z jej członkami w komunikatorze i otrzymywała różne zadania.

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Urzędnik NCCIA oświadczył, że jednym z zadań było skrzywdzenie zwierzęcia domowego. Agencja odnalazła dziewczynę, zanim wykonała kolejne zadanie, które według Nawaza obejmowało samookaleczenie. Urządzenia, z których korzystała, przeanalizowano i zabezpieczono do dalszych badań.

Śledztwo trwa

Rodzice dziewczyny powiedzieli pracownikom NCCIA, że jej zachowanie zmieniło się trzy lub cztery miesiące wcześniej. Według nich często była przygnębiona, lecz nie wyjaśniała powodów mimo pytań krewnych. Przedstawiciel agencji przekazał również, że nastolatce zapewniono pomoc psychologiczną po doznanej traumie.

NCCIA kontynuuje śledztwo, aby ustalić możliwe inne ofiary oraz osoby zaangażowane w podobną działalność. Wcześniej w tym miesiącu agencja otrzymała sygnał od zagranicznej służby w innej sprawie dotyczącej nastolatka podejrzewanego o próbę otrucia ojca po szukaniu porad w chatbotach opartych na sztucznej inteligencji.

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