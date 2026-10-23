Ураган Венс, приближающийся к Мексике, в течение следующих 24 часов может постепенно усиливаться и к ночи пятницы, 23 октября, стать крупным ураганом. Об этом со ссылкой на прогнозы Национального центра США по предупреждению об ураганах сообщает The Hill.

Сила шторма

В пятницу Венс стал ураганом первой категории. Максимальная постоянная скорость ветра достигала 90 миль в час. По данным Associated Press, к концу дня он мог усилиться до третьей категории, которая относится к крупным ураганам.

Национальный центр США по предупреждению об ураганах сообщил, что волны, вызванные Венсом, начнут влиять на отдельные участки южного и юго-западного побережья Мексики в выходные и сохранятся на следующей неделе.

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Предупреждение для побережья

Ведомство отметило, что такие волны могут вызвать опасный для жизни прибой и сильные обратные течения.

Венс может стать седьмым крупным ураганом подряд в Тихом океане в этом году после Ноло, Одалис, Поло, Рейчел, Саймона и Труди. По данным NASA, по состоянию на 28 сентября в северо-восточной и центральной частях Тихого океана зафиксировали не менее 20 названных штормов, девять из которых достигли силы урагана. Интенсивный сезон происходит на фоне явления Эль-Ниньо, которое изменяет погодные закономерности.

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