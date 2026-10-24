26-летнего мужчину, которому предъявили обвинение в убийстве 22-летнего жителя Пикник-Пойнт, экстрадировали в Австралию из Польши. Мужчину доставили в Сидней, а затем в полицейский участок в Маскоте, где ему предъявили обвинение, сообщает ABC News Australia.

Расследование убийства

По данным полиции Нового Южного Уэльса, 22-летнего жителя Пикник-Пойнт более трёх лет назад нашли мёртвым в большом металлическом шкафу в ручье в Максвилле, на Среднем северном побережье штата.

Полиция утверждает, что экстрадированный мужчина мог быть причастен к убийству вместе с двумя другими мужчинами. Погибшего также связывали с предполагаемыми поставками наркотиков в районе Карингба; эти обстоятельства расследовала специальная следственная группа Strike Force Almug.

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Задержание в Польше

При содействии польских властей и национальных партнёров правоохранительных органов австралийские детективы добились ареста мужчины в Польше, после чего отправились туда для его экстрадиции. После прибытия в Сидней ему отказали в освобождении под залог. Суд должен рассмотреть вопрос о залоге в этот день.

Двух других мужчин ранее осудили в связи с этим случаем. Один из них признал вину в непредумышленном убийстве, другого осудили за пособничество после совершения непредумышленного убийства.

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