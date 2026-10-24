В Элдорете, Кения, с пятиакрового участка возле государственной резиденции Eldoret State Lodge выселили работников и частных охранников. Данные земельного реестра связывают землю с семьей бывшего президента Кении Даниэля арапа Мои и компанией Willowdale Investments Limited, сообщает Nation Kenya.

Выселение перед Mashujaa Day

По данным издания, контроль над территорией начали перехватывать за несколько дней до празднования в Элдорете Дня героев Mashujaa Day. Частных охранников, обеспечивавших охрану объекта почти год, вывели с участка, а вещи работников перевезли с территории.

Смотрители заявили, что не получали официальных уведомлений о выселении. По их словам, офицер General Service Unit сказал, что земля принадлежит государству и ее следует немедленно освободить. Работники выполнили требование, но отказались называть имена и фотографироваться из опасений за свою безопасность.

Реестровые данные и позиция чиновников

В земельном реестре Элдорета участок указан под номером Eldoret Municipality/Block 8/62 и зарегистрирован на семью Мои и Willowdale Investments Limited. Анонимный высокопоставленный сотрудник земельного реестра сообщил, что семья пользовалась им с 1996 года, а споров с соседней государственной резиденцией ранее не было.

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Полиция Элдорета заявила, что в ее отделения не поступало официальных заявлений о выселении. Комиссар округа Уасин-Гишу Эдисон Ньяле подтвердил, что смотрители обращались к нему. По его словам, он посоветовал им подождать до завершения празднования Mashujaa Day, однако позже они повторно к нему не обращались.

Адвокат семьи Гидеона Мои Мозес Мутсия сказал, что его направили на место, чтобы задокументировать событие. Семья еще не определилась с дальнейшими действиями. Nation Kenya отмечает, что не смогло установить, имеет ли государство конкурирующий юридический интерес в этой земле, начинались ли процедуры ее приобретения или возврата и на каком основании были выселены люди.

Ранее власти Кении сообщали о кампании по возврату земель, выделенных для государственных резиденций. Контролер State House Катоо оле Метито сказал парламентскому комитету, что правительство уже вернуло участок возле Eldoret State Lodge, который занимал клуб. В то же время связь нынешнего спора с этой кампанией остается невыясненной.

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