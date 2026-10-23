Huragan Vance, który zbliża się do Meksyku, może stopniowo nasilać się w ciągu najbliższych 24 godzin i do nocy w piątek, 23 października, stać się dużym huraganem. Poinformował o tym The Hill, powołując się na prognozy amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów.

Siła sztormu

W piątek Vance stał się huraganem pierwszej kategorii. Maksymalna stała prędkość wiatru osiągała 90 mil na godzinę. Według Associated Press do końca dnia mógł nasilić się do trzeciej kategorii, zaliczanej do dużych huraganów.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów poinformowało, że fale wywołane przez Vance zaczną oddziaływać na wybrane odcinki południowego i południowo-zachodniego wybrzeża Meksyku w weekend i utrzymają się w następnym tygodniu.

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Ostrzeżenie dla wybrzeża

Agencja zaznaczyła, że takie fale mogą spowodować zagrażający życiu przybój oraz silne prądy wsteczne.

Vance może stać się siódmym z rzędu dużym huraganem na Pacyfiku w tym roku, po Nolo, Odalys, Polo, Rachel, Simonie i Trudy. Według NASA, na dzień 28 września w północno-wschodniej i centralnej części Pacyfiku odnotowano co najmniej 20 nazwanych sztormów, z których dziewięć osiągnęło siłę huraganu. Intensywny sezon trwa w warunkach zjawiska El Niño, które zmienia wzorce pogodowe.

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