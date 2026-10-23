Ураган Венс біля Мексики може посилитися до 3 категорії — The Hill

Ураган Венс, що наближається до Мексики, протягом наступних 24 годин може поступово посилюватися та до ночі п’ятниці, 23 жовтня, стати великим ураганом. Про це з посиланням на прогнози Національного центру США з попередження про урагани повідомляє The Hill.

Сила шторму

У п’ятницю Венс став ураганом першої категорії. Максимальна стала швидкість вітру сягала 90 миль за годину. За даними Associated Press, до завершення дня він міг посилитися до третьої категорії, яка належить до великих ураганів.

Національний центр США з попередження про урагани повідомив, що хвилі, спричинені Венсом, почнуть впливати на окремі ділянки південного та південно-західного узбережжя Мексики у вихідні й зберігатимуться наступного тижня.

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Попередження для узбережжя

Відомство зазначило, що такі хвилі можуть спричинити небезпечний для життя прибій і сильні зворотні течії.

Венс може стати сьомим великим ураганом поспіль у Тихому океані цього року після Ноло, Одаліс, Поло, Рейчел, Саймона та Труді. За даними NASA, станом на 28 вересня у північно-східній і центральній частинах Тихого океану зафіксували щонайменше 20 названих штормів, дев’ять із яких досягли сили урагану. Інтенсивний сезон відбувається на тлі явища Ель-Ніньйо, що змінює погодні закономірності.

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