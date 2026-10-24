Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс отменило масштабные изменения расписания поездов в Сиднее и регионе Иллаварра, которые должны были вступить в силу 15 ноября. Решение касается линий T4, T8 и South Coast и было принято после того, как пассажиры и местные депутаты выразили обеспокоенность предложенными нововведениями, сообщает ABC News.

Что предусматривало новое расписание

На прошлой неделе власти штата объявили о намерении увеличить частоту сообщения на трех линиях и пропускную способность железнодорожной сети южного Сиднея и побережья South Coast. В то же время по новому графику некоторые поездки могли занимать больше времени, что вызвало недовольство среди пассажиров.

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Действующее расписание останется

Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что правительство прислушалось к пассажирам и местным парламентариям, поэтому не будет внедрять изменения. Он подтвердил, что действующее расписание останется в силе. По его словам, приоритетом является повышение надежности железной дороги, на которую могут рассчитывать пассажиры.

Министр транспорта Джон Грэм сообщил, что после отзывов пассажиров правительство решило прежде всего сосредоточиться на надежности действующей сети. По его словам, власти продолжат обсуждать с общинами возможные будущие улучшения транспортного сообщения.

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