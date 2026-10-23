Иранские чиновники в сфере безопасности заявили, что Тегеран подготовил план атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе, если США и Израиль вновь атакуют страну. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Собеседники не уточнили, каким образом и где Иран мог бы осуществить такие атаки. Один из них заявил, что Тегеран также будет пытаться препятствовать ремонту кабелей после возможных атак, чтобы продлить перебои со связью, в том числе с доступом к интернету.

Заявление представителя КСИР

Заместитель руководителя политического управления Корпуса стражей исламской революции Ядолла Джавани заявил в среду, что Иран может атаковать семь главных интернет-кабелей под Ормузским проливом, если будет атакована иранская инфраструктура.

Ормузский пролив разделяет Иран и Оман и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Ирана не ответили на запросы Reuters относительно этих заявлений. Немедленных комментариев от государств Персидского залива также не последовало.

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Возможные последствия для связи

По данным Международного союза электросвязи ООН, по подводным кабелям передается около 99% мирового интернет-трафика. В то же время директор по исследованиям компании TeleGeography Алан Молдин отметил, что через Ормузский пролив проходит менее 1% международной пропускной способности, поэтому глобальное влияние возможных атак в этом районе может быть ограниченным.

Аналитики отмечают, что многочисленные повреждения кабелей могут замедлить интернет-связь и нарушить финансовые операции, электронную коммерцию и работу облачных сервисов. Восстановление линий во время войны может осложниться из-за более высоких страховых расходов и задержек с получением разрешений на работы в территориальных водах.

Более значимой целью для нарушения региональной связи, по мнению аналитиков, может быть Красное море, особенно если Иран будет действовать при поддержке йеменских хуситов. В то же время Тегеран публично не заявлял о намерении атаковать кабели в этом районе.

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