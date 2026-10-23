Irańscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa oświadczyli, że Teheran przygotował plan ataków na podmorskie kable komunikacyjne w Zatoce Perskiej, jeśli Stany Zjednoczone i Izrael ponownie zaatakują kraj. Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na dwóch wysokich rangą irańskich urzędników, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Rozmówcy nie sprecyzowali, w jaki sposób ani gdzie Iran mógłby przeprowadzić takie ataki. Jeden z nich powiedział, że Teheran będzie również próbował utrudniać naprawę kabli po ewentualnych atakach, aby przedłużyć zakłócenia łączności, w tym przerwy w dostępie do internetu.

Oświadczenie przedstawiciela Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Zastępca szefa wydziału politycznego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Jadollah Dżawani, powiedział w środę, że Iran może zaatakować siedem głównych kabli internetowych pod Cieśniną Ormuz, jeśli zaatakowana zostanie irańska infrastruktura.

Cieśnina Ormuz oddziela Iran od Omanu i łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską oraz Morzem Arabskim. Departament Stanu USA i irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziały na prośby agencji Reuters o komentarz w sprawie tych oświadczeń. Nie było również natychmiastowych komentarzy ze strony państw Zatoki Perskiej.

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Możliwe konsekwencje dla łączności

Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ONZ około 99% światowego ruchu internetowego jest przesyłane podmorskimi kablami. Jednocześnie dyrektor ds. badań w firmie TeleGeography Alan Mauldin zauważył, że przez Cieśninę Ormuz przechodzi mniej niż 1% międzynarodowej przepustowości, dlatego globalny wpływ ewentualnych ataków w tym rejonie może być ograniczony.

Analitycy wskazują, że liczne uszkodzenia kabli mogą spowolnić łączność internetową oraz zakłócić transakcje finansowe, handel elektroniczny i działanie usług chmurowych. Odtworzenie linii podczas wojny może być utrudnione przez wyższe koszty ubezpieczenia i opóźnienia w uzyskiwaniu zezwoleń na prace na wodach terytorialnych.

Zdaniem analityków bardziej istotnym celem dla zakłócenia regionalnej łączności może być Morze Czerwone, zwłaszcza jeśli Iran będzie działał przy wsparciu jemeńskich Huti. Jednocześnie Teheran publicznie nie deklarował zamiaru atakowania kabli w tym rejonie.

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