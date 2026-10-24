Łowcy-zbieracze, którzy żyli na Południowym Kaukazie między 57 tysiącami a 27 tysiącami lat temu, utrzymywali kontakty społeczne na odległość od 40 do 200 kilometrów. Do takich wniosków doszła międzynarodowa grupa naukowców, która badała tereny współczesnej Armenii, Gruzji i sąsiednich regionów, informuje „Jerusalem Post”.

Ślady dalekich kontaktów

Badacze połączyli dane archeologiczne, geologiczne i paleoekologiczne, aby odtworzyć sposoby przemieszczania się niewielkich i rozproszonych grup ludności w zróżnicowanym krajobrazie Południowego Kaukazu.

Na dalekie przemieszczanie się i kontakty między społecznościami wskazują kamienne narzędzia oraz artefakty z obsydianu. Choć społeczności łowców-zbieraczy były nieliczne i znajdowały się w znacznej odległości od siebie, nie pozostawały odizolowane.

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Przejście między epokami paleolitu

Podobne tradycje udokumentowane na Południowym Kaukazie i Wyżynie Armeńskiej świadczą o wymianie wiedzy i utrzymywaniu więzi społecznych na dużych odległościach. Pracami kierował dr Ariel Malinsky-Buller z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Naukowcy przeanalizowali przejście od środkowego do górnego paleolitu. Zebrane dane, ich zdaniem, wskazują nie na szybką zmianę jednej populacji lub kultury przez inną, lecz na stopniowy proces, w którym różne kultury i tradycje współistniały przez tysiąclecia.

Autorzy badania zaznaczyli, że aby wyjaśnić reakcje dawnych społeczności na zmiany na dużą skalę, należy uwzględniać nie tylko mobilność, lecz także warunki środowiskowe, liczebność populacji i sieci społeczne.

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