伊朗安全部门官员表示，如果美国和以色列再次袭击该国，德黑兰已准备好袭击波斯湾海底通信电缆的计划。《耶路撒冷邮报》援引两名不愿具名的伊朗高级官员的话报道了这一消息。

消息人士未说明伊朗可能以何种方式或在何处实施此类袭击。其中一人表示，德黑兰还将试图阻碍在可能发生的袭击后对电缆进行维修，以延长通信中断，包括互联网接入中断。

伊斯兰革命卫队代表的声明

伊斯兰革命卫队政治部门副主管亚多拉·贾瓦尼周三表示，如果伊朗基础设施遭到袭击，伊朗可能攻击霍尔木兹海峡下方的七条主要互联网电缆。

霍尔木兹海峡将伊朗和阿曼分隔开来，并连接波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。美国国务院和伊朗外交部没有回应路透社就这些声明提出的置评请求。波斯湾国家也没有立即发表评论。

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对通信的潜在影响

根据联合国国际电信联盟的数据，约99%的全球互联网流量通过海底电缆传输。与此同时，TeleGeography研究总监艾伦·莫尔丁指出，经过霍尔木兹海峡的国际容量不足1%，因此该地区可能发生的袭击对全球的影响可能有限。

分析人士指出，多处电缆受损可能会减缓互联网连接，并扰乱金融交易、电子商务和云服务运行。由于保险成本上升以及在领海内作业许可获取延迟，战争期间修复线路可能会更加困难。

分析人士认为，对扰乱区域通信而言，更重要的目标可能是红海，尤其是在伊朗获得也门胡塞武装支持的情况下。与此同时，德黑兰尚未公开表示有意攻击该地区的电缆。

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