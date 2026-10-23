Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы отменил государственный визит в Нигерию, запланированный на среду, 28 октября. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает Premium Times.

По данным издания, Макрон и президент Нигерии Бола Тинубу договорились отменить поездку в четверг. Источники назвали среди причин продолжающиеся протесты во Франции, предстоящие президентские выборы в Нигерии и недавно подтверждённый в Нигерии случай Эболы.

Протесты во Франции

Собеседники Premium Times утверждают, что французский президент опасался: поездку в Нигерию на фоне демонстраций во Франции могут воспринять как нечувствительный и безответственный шаг. Как пишет издание, протесты, начавшиеся в сентябре, сопровождались закрытием более 900 школ, мародёрством и столкновениями участников беспорядков с силами безопасности.

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Также, по информации источников, Бола Тинубу выражал обеспокоенность тем, что визит Макрона примерно за три месяца до президентских выборов в Нигерии может вызвать обвинения в иностранном влиянии.

Официального подтверждения нет

Пресс-служба посольства Франции не прокомментировала Premium Times информацию об отмене визита. Представитель Министерства иностранных дел Нигерии Олуфеми Аденийи заявил, что ведомство не получало информации об этом решении, и пообещал сообщить о нём в случае официального обновления.

Визит Макрона должен был состояться в рамках Французской недели, которую организует Франко-нигерийская торгово-промышленная палата. Французского президента должна была сопровождать делегация представителей бизнеса для встреч с нигерийскими партнёрами.

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