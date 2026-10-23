Prezydent Francji Emmanuel Macron rzekomo odwołał wizytę państwową w Nigerii zaplanowaną na środę, 28 października. Powołując się na poinformowane źródła, informuje o tym Premium Times.

Według publikacji Macron i prezydent Nigerii Bola Tinubu uzgodnili odwołanie podróży w czwartek. Źródła wskazały jako powody trwające protesty we Francji, zbliżające się wybory prezydenckie w Nigerii oraz niedawno potwierdzony w Nigerii przypadek Eboli.

Protesty we Francji

Rozmówcy Premium Times twierdzą, że francuski prezydent obawiał się, iż podróż do Nigerii w czasie demonstracji we Francji może zostać odebrana jako krok nieczuły i nieodpowiedzialny. Jak pisze publikacja, protestom, które rozpoczęły się we wrześniu, towarzyszyło zamknięcie ponad 900 szkół, grabieże oraz starcia uczestników zamieszek z siłami bezpieczeństwa.

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Źródła podały również, że Bola Tinubu wyrażał obawy, iż wizyta Macrona około trzech miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Nigerii może wywołać oskarżenia o zagraniczne wpływy.

Brak oficjalnego potwierdzenia

Biuro prasowe ambasady Francji nie skomentowało dla Premium Times informacji o odwołaniu wizyty. Rzecznik nigeryjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Olufemi Adeniyi oświadczył, że resort nie otrzymał informacji o tej decyzji, i obiecał poinformować o niej w przypadku oficjalnej aktualizacji.

Wizyta Macrona miała odbyć się w ramach Tygodnia Francuskiego, organizowanego przez Francusko-Nigeryjską Izbę Handlowo-Przemysłową. Francuskiemu prezydentowi miała towarzyszyć delegacja przedstawicieli biznesu na spotkania z nigeryjskimi partnerami.

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