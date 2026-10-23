据称，法国总统埃马纽埃尔·马克龙取消了原定于10月28日星期三对尼日利亚进行的国事访问。Premium Times援引知情消息人士报道。

据该媒体报道，马克龙与尼日利亚总统博拉·蒂努布于周四商定取消此次行程。消息人士称，原因包括法国持续的抗议活动、尼日利亚即将举行的总统选举，以及尼日利亚最近确认的一例埃博拉病例。

法国的抗议活动

Premium Times的消息人士称，法国总统担心，在法国发生示威活动的背景下前往尼日利亚，可能会被视为不敏感且不负责任的举动。该媒体写道，始于9月的抗议活动伴随着900多所学校关闭、抢劫以及骚乱参与者与安全部队之间的冲突。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此外，据消息人士透露，博拉·蒂努布担心，马克龙在尼日利亚总统选举约三个月前的访问，可能引发有关外国影响的指控。

暂无官方确认

法国大使馆新闻办公室未就取消访问的信息向Premium Times发表评论。尼日利亚外交部发言人奥卢费米·阿德尼伊表示，该部门尚未收到有关这一决定的信息，并承诺如有官方更新将予以通报。

马克龙原计划在法尼工商会组织的法国周期间访问。法国总统原本将由商业界代表团陪同，与尼日利亚合作伙伴举行会晤。

关注我们在