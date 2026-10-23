Запропоновані зміни до закону про Ісламабад поставили під сумнів вибори — Dawn

У столиці Пакистану Ісламабаді парламентський комітет з внутрішніх справ представив звіт щодо змін до закону про місцеве самоврядування наступного дня після того, як Виборча комісія Пакистану призначила місцеві вибори на 20 грудня. Запропоновані зміни можуть вплинути на вже оголошений виборчий графік, повідомляє Dawn.

Три міські корпорації

Звіт щодо законопроєкту про внесення змін до закону про місцеве самоврядування столичної території Ісламабада представив голова комітету Раджа Хуррам Шахзад Наваз із Пакистанської мусульманської ліги — Наваз. Уряд вніс цей законопроєкт у березні 2026 року.

Документ передбачає заміну столичної корпорації трьома міськими корпораціями. Кожну з них мають очолювати мер і два заступники мера. До складу корпорацій також увійдуть голови місцевих рад у межах їхньої юрисдикції, чотири жінки, а також по одному представнику селян або працівників, торгівлі чи бізнесу, молоді та немусульман.

Межі місцевих рад пропонують визначати з урахуванням рівності чисельності населення, останнього офіційного перепису та адміністративної доцільності.

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Заперечення та затримки виборів

Законопроєкт також передбачає розширення повноважень адміністраторів, зокрема право запроваджувати податки, і скасування чинного шестимісячного обмеження строку їхніх повноважень. Після завершення строку повноважень місцевого органу влади уряд також зможе призначати адміністратора для виконання його функцій.

Члени комітету від Пакистанської народної партії та Паштункхва національної партії авамі подали окремі заперечення до законопроєкту.

Строк повноважень місцевої влади Ісламабада завершився у лютому 2021 року, а Виборча комісія мала провести голосування протягом 120 днів. Відтоді межі виборчих округів і місцевих рад переглядали шість разів, а виборчий графік оголошували чотири рази. Попередня програма, оприлюднена 9 жовтня, передбачала голосування у лютому 2026 року.

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