伊拉克总理顾问称伊朗破坏该国安全 — The National

伊拉克总理顾问阿卜杜勒阿米尔·泰班表示，伊朗正在蓄意破坏伊拉克的安全。他是在巴格达因安全问题关闭数个与伊朗接壤的边境口岸的背景下作出上述表态的，The National报道。

有关边境违规行为的说法

泰班称，与伊朗有关联的人员据称未经许可进入伊拉克，并在边境沿线制造混乱。他呼吁德黑兰对责任人采取严格的法律措施。

这名顾问还表示，伊拉克公民在穿越伊朗边境后曾遭绑架，其中包括在沙拉姆切和阿尔-希卜口岸附近。他认为，政府应将电子监控和自动化系统推广至所有与伊朗接壤的口岸。

泰班称，从伊朗流入的毒品和假币是边境最大问题之一。他声称，由此造成的经济损失超过了“伊斯兰国”组织造成的损失。

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因关闭阿尔-希卜口岸引发的抗议

这名官员的言论是在南部城市梅桑因关闭阿尔-希卜口岸而举行的抗议活动期间发表的。周四，数十名卡车司机和工人要求当局恢复该口岸运行，因为他们的收入依赖跨境通行。

口岸关闭扰乱了该地区的贸易和日常生活。预计这将影响基本商品的价格，包括新鲜农产品以及在伊拉克南部常见的伊朗建筑材料。

总理阿里·扎伊迪呼吁安全部队为抗议者确保安全条件。据其办公室消息，部长级国家安全委员会强调，有必要保障和平示威的安全，并尊重其参与者。伊拉克与伊朗拥有1599公里的共同边界，伊朗、伊拉克和伊拉克库尔德斯坦之间设有九个官方口岸。

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