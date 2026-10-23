Радник прем’єра Іраку заявив про підрив безпеки країни Іраном — The National

Радник прем’єр-міністра Іраку Абдельамір Тайбан заявив, що Іран навмисно підриває безпеку Іраку. Його слова пролунали на тлі закриття Багдадом кількох прикордонних переходів з Іраном через безпекові питання, повідомляє The National.

Заяви про порушення на кордоні

За словами Тайбана, пов’язані з Іраном люди нібито потрапляють до Іраку без дозволу та створюють хаос уздовж кордону. Він закликав Тегеран ужити суворих правових заходів щодо відповідальних осіб.

Радник також заявив, що іракських громадян викрадали після перетину кордону з Іраном, зокрема поблизу пунктів Шаламче та Аль-Шиб. На його думку, уряд має поширити електронні системи моніторингу та автоматизації на всі переходи з Іраном.

Тайбан назвав потік наркотиків і фальшивої валюти з Ірану однією з найбільших проблем на кордоні. За його твердженням, економічна шкода від цього перевищила шкоду, якої завдало угруповання «Ісламська держава».

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Протести через закриття Аль-Шиба

Заяви посадовця пролунали під час протестів у південному місті Мейсан через закриття переходу Аль-Шиб. У четвер десятки водіїв вантажівок і працівників вимагали від влади відновити його роботу, оскільки їхній заробіток залежить від транскордонного руху.

Закриття переходу порушило торгівлю та повсякденне життя в регіоні. Очікується, що воно вплине на ціни на базові товари, зокрема свіжі продукти й іранські будівельні матеріали, поширені на півдні Іраку.

Прем’єр-міністр Алі аль-Заїді закликав силовиків забезпечити безпечні умови для протестувальників. За повідомленням його офісу, Міністерська рада національної безпеки наголосила на потребі убезпечити мирні демонстрації та ставитися до їхніх учасників із повагою. Ірак та Іран мають спільний кордон завдовжки 1599 кілометрів, а між Іраном, Іраком та Іракським Курдистаном діють дев’ять офіційних переходів.

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