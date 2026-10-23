Советник премьер-министра Ирака Абдельамир Тайбан заявил, что Иран намеренно подрывает безопасность Ирака. Его слова прозвучали на фоне закрытия Багдадом нескольких пограничных переходов с Ираном по соображениям безопасности, сообщает The National.

Заявления о нарушениях на границе

По словам Тайбана, связанные с Ираном люди якобы попадают в Ирак без разрешения и создают хаос вдоль границы. Он призвал Тегеран принять строгие правовые меры в отношении ответственных лиц.

Советник также заявил, что иракских граждан похищали после пересечения границы с Ираном, в том числе вблизи пунктов Шаламче и Аль-Шиб. По его мнению, правительство должно распространить электронные системы мониторинга и автоматизации на все переходы с Ираном.

Тайбан назвал поток наркотиков и фальшивой валюты из Ирана одной из крупнейших проблем на границе. По его утверждению, экономический ущерб от этого превысил ущерб, нанесенный группировкой «Исламское государство».

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Протесты из-за закрытия Аль-Шиба

Заявления чиновника прозвучали во время протестов в южном городе Мейсан из-за закрытия перехода Аль-Шиб. В четверг десятки водителей грузовиков и работников потребовали от властей возобновить его работу, поскольку их заработок зависит от трансграничного движения.

Закрытие перехода нарушило торговлю и повседневную жизнь в регионе. Ожидается, что оно повлияет на цены на основные товары, включая свежие продукты и иранские строительные материалы, распространенные на юге Ирака.

Премьер-министр Али аль-Заиди призвал силовиков обеспечить безопасные условия для протестующих. По сообщению его офиса, Министерский совет национальной безопасности подчеркнул необходимость обеспечить безопасность мирных демонстраций и относиться к их участникам с уважением. Ирак и Иран имеют общую границу протяженностью 1599 километров, а между Ираном, Ираком и Иракским Курдистаном действуют девять официальных переходов.

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