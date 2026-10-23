Abdelamir Taiban, doradca premiera Iraku, oświadczył, że Iran celowo podważa bezpieczeństwo Iraku. Jego słowa padły w związku z zamknięciem przez Bagdad kilku przejść granicznych z Iranem z powodów bezpieczeństwa, informuje The National.

Twierdzenia o naruszeniach na granicy

Według Taibana osoby powiązane z Iranem rzekomo przedostają się do Iraku bez zezwolenia i wywołują chaos wzdłuż granicy. Wezwał on Teheran do podjęcia surowych kroków prawnych wobec osób odpowiedzialnych.

Doradca oświadczył również, że iraccy obywatele byli porywani po przekroczeniu granicy z Iranem, w tym w pobliżu przejść Szalamcze i Al-Shib. Jego zdaniem rząd powinien rozszerzyć elektroniczne systemy monitoringu i automatyzacji na wszystkie przejścia z Iranem.

Taiban nazwał napływ narkotyków i fałszywej waluty z Iranu jednym z największych problemów na granicy. Jak twierdził, szkody gospodarcze z tego powodu przewyższyły szkody wyrządzone przez ugrupowanie Państwo Islamskie.

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Protesty z powodu zamknięcia Al-Shib

Wypowiedzi urzędnika padły podczas protestów w południowym mieście Majsan z powodu zamknięcia przejścia Al-Shib. W czwartek dziesiątki kierowców ciężarówek i pracowników zażądały od władz wznowienia jego działania, ponieważ ich dochody zależą od ruchu transgranicznego.

Zamknięcie przejścia zakłóciło handel i codzienne życie w regionie. Oczekuje się, że wpłynie ono na ceny podstawowych towarów, w tym świeżych produktów i irańskich materiałów budowlanych, powszechnych w południowym Iraku.

Premier Ali al-Zaidi wezwał siły bezpieczeństwa do zapewnienia bezpiecznych warunków protestującym. Według jego biura Ministerialna Rada Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliła potrzebę zabezpieczenia pokojowych demonstracji i traktowania ich uczestników z szacunkiem. Irak i Iran mają wspólną granicę o długości 1599 kilometrów, a między Iranem, Irakiem i Irackim Kurdystanem działa dziewięć oficjalnych przejść.

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