BBC News的调查发现，有证据表明准军事组织快速支援部队（RSF）的武装人员系统性摧毁了苏丹达尔富尔地区城市法希尔的医疗卫生系统。记者记录了从2024年5月至2025年10月期间至少43起针对医院和医疗设施的独立袭击。一些设施多次遭到袭击。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克称调查结果“令人深感不安”。他表示，RSF反复袭击包括医疗设施在内的民用基础设施，严重违反国际人道法，并可能构成战争罪。

RSF驳回了BBC的调查结论。与RSF有关联的文职行政当局卫生部长阿拉丁·努古德称，这些指控是宣传，并称这是苏丹军队及其盟友试图损害该组织声誉的行为。

医护人员伤亡和医院关闭

据BBC报道，从2023年4月至2025年10月，法希尔有120名医护人员受伤，55人死亡，另有10人遭强迫失踪或被绑架。在苏丹战争期间，冲突双方都被指控袭击医疗基础设施。

2024年5月和6月初，法希尔南部医院多次遭到炮击。根据该设施工作人员的证词，6月8日，RSF武装人员进入大楼，工作人员被迫逃离。医院院长、外科医生伊泽尔丁·艾哈迈德·达乌德·阿索表示，在RSF撤退后，他发现了数名患者的遗体以及被毁的手术室设备。

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努古德曾表示，南部医院被用作军事基地。他声称医院院内曾部署火箭发射器，并展示了一段拍摄于该设施关闭一年多后、其中出现武器残骸的视频。BBC没有找到支持这些说法的独立证据，达尔富尔地区当局则断然否认了这些说法。

对沙特医院的袭击

南部医院关闭后，其工作人员和设备被转移至位于城市西部的沙特妇产医院。六名医生告诉BBC，该设施经常遭到炮火轰击和无人机袭击，有时一天多达25次。包括儿童医院和透析中心在内的较小医疗设施也遭到袭击，并且在搬迁后仍持续遭袭。

在RSF于2025年10月夺取法希尔之前，沙特医院一直是该市唯一仍在运作的医疗机构。医护人员利用钢制集装箱设置避难所和临时手术室。阿索表示，其中一间临时手术室在2025年遭到五次袭击。

2025年10月25日，RSF进入沙特医院，当时该组织正面临杀害460多名患者及其陪同人员的指控。RSF否认发生过大规模杀戮。世界卫生组织谴责有关杀戮的报道；据BBC称，卫星图像似乎显示医院院内有成堆的遗体。

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