旁遮普将继续调查涉嫌强奸案——《快报论坛报》

巴基斯坦旁遮普省政府表示，将继续处理一起涉及一名阿塞拜疆女性在拉合尔遭涉嫌轮奸的案件，尽管该女子在视频声明中要求结案。《快报论坛报》报道。

旁遮普信息部长阿兹玛·布哈里表示，该省政府首脑玛丽亚姆·纳瓦兹坚持逮捕所有嫌疑人，并遵守正当法律程序。布哈里称，在涉及针对妇女和儿童犯罪的案件中，国家应作为申诉方。

女子的视频声明

据该媒体报道，在一段可能于10月9日录制的视频中，该女子表示，她此前的证词是在压力下作出的。她称，其中一名嫌疑人没有对她实施暴力，也没有拿走她的手机和物品，并请求终止案件。

在另一段视频中，该女子重申了自己的立场，称她想在法庭上作证，但被告知其生命面临危险。她还称，自己被强行带离巴基斯坦，且不被允许表达自己的立场。该女子表示，打算原谅其他嫌疑人，并不再继续此案。

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警方立场及可能存在贿赂的说法

拉合尔警方表示，该女子此前已根据《刑事诉讼法》第164条向司法治安法官作证。警察副总监赛义德·泽尚·拉扎表示，她在法庭证词中指认了三名嫌疑人，两名被拘留者也称第三人可能涉案。他称该视频可能是试图影响调查的行为。

玛丽亚姆·纳瓦兹在X平台发文称，其中一名嫌疑人的家人据称曾向该女子提出支付1500万至2000万巴基斯坦卢比，以换取撤回指控。她还称，作出准许该嫌疑人保释决定的法官可能被收买。纳瓦兹强调，如果这些说法得到证实，将引发有关向受害者施压以及司法公正性的问题。

该案于9月立案，此前该女子表示，9月25日至26日夜间，三名男子据称在拉伊温德附近一个住宅区的公寓内对她实施了性暴力。根据她的陈述，她被给了一杯含有迷药的饮料，随后被遗弃在机场附近，手机和其他物品被拿走。

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