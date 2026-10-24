Правительство пакистанской провинции Пенджаб заявило, что продолжит рассмотрение дела о предполагаемом групповом изнасиловании гражданки Азербайджана в Лахоре, хотя женщина в видеообращениях попросила закрыть производство. Об этом сообщает The Express Tribune.

Министр информации Пенджаба Азма Бухари заявила, что глава правительства провинции Марьям Наваз настаивает на задержании всех подозреваемых и соблюдении надлежащей правовой процедуры. По словам Бухари, государство должно быть заявителем по делам о преступлениях против женщин и детей.

Видеообращения женщины

В видео, которое, по данным издания, могло быть записано 9 октября, женщина заявила, что ее предыдущие показания были даны под давлением. Она утверждала, что один из подозреваемых не совершал в отношении нее насилия и не забирал ее телефоны и вещи, а также попросила прекратить дело.

В другом видео женщина повторила свою позицию, заявив, что хотела дать показания в суде, однако ей сообщили об опасности для ее жизни. Она также утверждала, что ее принудительно вывезли из Пакистана и не позволяли высказать свою позицию. Женщина заявила о намерении простить других подозреваемых и не продолжать дело.

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Позиция полиции и заявления о возможном подкупе

Полиция Лахора заявила, что женщина ранее дала показания судебному магистрату в соответствии со статьей 164 Уголовно-процессуального кодекса. Заместитель генерального инспектора полиции Сайед Зишан Раза сообщил, что в судебных показаниях она назвала трех подозреваемых, а двое задержанных также заявили о предполагаемой причастности третьего. Он назвал видео возможной попыткой повлиять на расследование.

Марьям Наваз в публикации в X заявила, что семья одного из подозреваемых якобы предлагала женщине от 15 млн до 20 млн пакистанских рупий за отзыв обвинений. Она также утверждала, что судью, принявшего решение об освобождении подозреваемого под залог, могли подкупить. Наваз подчеркнула, что в случае подтверждения эти утверждения поднимают вопросы о давлении на потерпевших и добросовестности правосудия.

Дело зарегистрировали в сентябре после заявления женщины о том, что в ночь с 25 на 26 сентября трое мужчин якобы совершили в отношении нее сексуальное насилие в квартире жилого комплекса возле Райвинда. По ее заявлению, ей дали напиток с одурманивающим веществом, а затем оставили возле аэропорта и забрали телефоны и другие вещи.

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