Datafolha民调显示，在巴西首都巴西利亚所在地联邦区，弗拉维奥·博索纳罗获得55%的有效选票，而总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得45%。据The Rio Times报道，结果于2026年10月23日公布——距离定于10月25日举行的总统选举第二轮投票还有两天。

民调数据

Datafolha于10月20日至22日调查了联邦区910名选民。该研究公布的误差范围为三个百分点，置信水平为95%。这项民调由Datafolha为Globo和Folha de S.Paulo进行。

在总体数据中，51%的受访者表示打算投票给博索纳罗，42%表示将投票给卢拉。另有6%表示会投空白票或无效票，或不支持任何一名候选人，1%未作答。排除这些回答后，有效选票占比分别为55%和45%。

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变化及政府评价

与Datafolha此前在联邦区进行的民调相比，博索纳罗在总体数据中的支持率上升了两个百分点，卢拉的支持率下降了一个百分点。消息来源称，这些变化处于该研究的误差范围内。

民调显示，50%的该区选民认为卢拉政府表现糟糕或非常糟糕，30%认为其表现优秀或良好，另有19%认为其工作表现一般。55%的受访者不认可卢拉担任总统期间的工作，42%表示认可。

该研究仅涉及联邦区，而非整个巴西。该媒体引用的最新Datafolha全国民调显示，两名候选人持平，均获得50%的有效选票。

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